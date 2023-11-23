"نحن هنا".. كتاب جديد لخيري حسن

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثا للكاتب الصحفي خيري حسن كتاب “نحن هنا” الصادر عن دار غراب للطبع والنشر.

يتناول الكتاب سيرة مصر الشعبية عبر التاريخ الحديث من خلال 15 شخصية مصرية من بينهم فاتن حمامة وصلاح عبد الصبور وسعد الشاذلى وسعد زغلول وأحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وغيرهم من أحفاد النيل العظيم الذين قالوا بإبداعهم ومواقفهم ودورهم الوطن للدنيا - نحن هنا - ردا على

من التاريخ.. وإلى التاريخ.



بَعْض رواةِ العهد القدِيم الذين كانوا قد حاولوا - وربمَا نَجحُوا فِي ذَلِك بعض الوقْتِ - وليْس كُل الوقْتِ - في تصْديرِ ورسمِ صورةِ للشخصيةِ المصريةِ - كما يقول محمد شفيق غربال - في بحثه الذي حملَ عنوانَ - تكوين مصر- عبر العصور- وكأنهم "شعبُ مُتجهم، عبوسُ، عنيدُ، محافظُ، ويكرهُ كل ما هو غريبِ عنه"!



وعلى مدار الحُقب والأزمنة التاريخية، وجدنا مَن يردُ على ذلك الزعمِ الكاذب، ويكشف هذه الصورة المشوشة، وهذا الرسم الخاطئ المغرض بصورة أو بأخرى!



والتاريخ - أحيانًا - يرفضُ إسقاطَ الصور المزورة، والخادعة، والكاذبة بسهولةٍ؛ بل إنّه في أوقاتٍ كثيرةٍ يتعمدُ ترك بعض الصور معلّقة في الهواءِ بين الأرضِ والسماءِ!



ويؤكد خيري فى كتابة بأسلوبه السينمائي السلسل فى الكتابة على أن التاريخ ـ أو الجانب المضيء فيه - يقول لنا:" فى البدء كانت مصر.. قبل الزمان ولدت، وقبل التاريخ وجدت"!



وعندما خرج أفلاطون من مصر قال:"أريد أن أتأكد أن دماغى مازال فى مكانه"!

وعندما وصل الإسكندر الأكبر إلى الدلتا قال:" أى جنة هذه"!

وعندما جاء عمرو بن العاص قال:" هذه شجرة خضراء"!

وعندما وصل ابن خلدون إلى القاهرة قال:" رأيت مجمع الدنيا ومحشر الأمم"!

وعندما جاء صلاح الدين الأيوبى قال:" هذا بلد لا يخرج منه إلا مجنون"!

كان هذا بعض مما سجله التاريخ وأكده بالحقائق والوقائع والشهود على أن مصر بعيدة كل البُعد عن التجهم، والعبوس، والعند، وكره كل ما هو غريب كما أدعى الإغريق!