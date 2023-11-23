مصفف الشعر جورج إلياس: قصة كفاح ونجاح من لبنان إلى مصر

ياسر رشاد - القاهرة -

بدأ جورج إلياس مسيرته المهنية في سن الثامنة، عندما عمل في صالون حلاقة رجالي في بيروت. وسرعان ما اكتسب شهرة واسعة في مجال تصفيف الشعر، حيث كان يصفف شعر كبار الفنانين والشخصيات العامة، مثل وائل جسار والعديد من أمراء منطقة الرياض ومكة.

ترك إلياس المدرسة في سن مبكرة، وسافر إلى فرنسا لدراسة فن تصفيف الشعر. وبعد عودته إلى مصر، افتتح أول صالون حلاقة خاص به في هليوبوليس عام 1999.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره، إلا أنه لم يستسلم، وعمل بجد واجتهاد حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم. وقد ساعدته موهبته وشغفه بمهنته على تحقيق النجاح.

واليوم، يُعد جورج إلياس أحد أشهر مصففي الشعر في الوطن العربي، وقد ترك بصمته الإبداعية مع العديد من النجمات، مما جعله أحد أهم رموز عالم الجمال في المنطقة.

تُعد قصة جورج إلياس قصة كفاح ونجاح ملهمة، حيث تُظهر أن الإصرار والمثابرة يمكن أن يقودانا إلى تحقيق أهدافنا.