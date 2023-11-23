مشاهدات أغنية محمد منير "يا فلسطيني" لـ محمد منير في أسبوعها الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الأغنية الوطنية الجديدة للكينج محمد منير “يا فلسطيني”، أكثر من 140 ألف مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية يا فلسطيني

أغنية يا فلسطيني من كلمات عصام عبد الله، ألحان:كامل الشريف، توزيع: فتحي سلامة، وتضمن الكليب الخاص بالأغنية صور تعبيرية الغضب والغليان الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 70 عامًا، وانفجار الشعب المكبوت المستمر آخرهم “طوفان الأقصى” العملية التي انطلقت في الـ 7 من أكتوبر ونتج عنها الهجوم المتبادل بين المقاومة وقوات الاحتلال.

كلمات أغنية محمد منير

تقول كلمات الأغنية بالكامل "يسكت يسكت رد الشعب وفجأة يطرشقلك شرايينك يالي مخطط تلغي العدل وشياطين الشر في تكوينك يسكت يسكت الاستحمال لما مراره يساوي الموت ينتحر الصبر في فيضانهوينفجر الشعب المكبوت

تسرق تحرق تقتل تهدم وتتفنن في صفوف الغدر آدي الشعب إن حب يرد بحجارة جندل تأمينك يا فلسطيني

ينصر دينك".

غياب مؤقت لـ محمد منير عن الحفلات والغناء

ابتعد منير خلال المشهد الغنائي الجاري عن الحفلات والأنشطة الغنائية بالكامل، وخرج بأول مشروع غنائي منذ الأزمة الفلسطينية، بجانب إلغاء جولته الأمريكية التي كان من المقرر إقامتها خلال سبتمبر الماضي لعدم الوصول إلى اتفاقات مرضية بين الشركة المنظمة للحفل وبين منير.

كان قد طرح منير ديو “الساحل الشمالي” مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والذي حقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية "بتعدي عن يميني وتعدي عن شمالي

جننتي البحر كله في الساحل الشمالي

يا أسمر مالك ومالي سيبني أتشمس في حالي

ومتشغليش في قلبي ده أنا قلبي لسه خالي

أنا كنت في حالي ماشي بسأل عمك غباشي

هو المشمش مجاشي قال بس انتوا الحقوه

بسأل ع الشوكولاته رد عليّ بألاطة

قال لي مفيش غير بطاطا

طب مش عايز جاتوه

بردون وحياة أبوكا لأ ما تخدنيش في دوكا

أنا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا

أنا لسه جاي ثاني من عند الفكهاني

التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه

إستنى لشهر ستة هتلاقي في كل حتة

خذ يا بتاع الكارته وصلني عشان بتوه

الجو بجد رائع طب نفتح بس ساقع

من بحري وصيتي ذائع هاتوا القرش إسالوه