شاهد الدكتورة خلود تزور فرح الهادي في منزلها.. وهكذا تعاملت مع طفلها

دعت الفاشينستا الكويتية فرح الهادي صديقتها ومواطنتها الدكتورة خلود لزيارتها في منزلها.

وقامت خلود بالتوجه للاستجابة للدعوة وقضت ساعات متواصلة مع فرح في المنزل.

و لاحظ الجميع كيف تعاملت خلود مع آدم، ولفتت انتباه الحضور بطريقتها الرائعة في التعامل معه.

تمت مشاركة مجموعة من المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع بين الدكتورة خلود وفرح الهادي في منزل الأخيرة، حيث قضى الثنائي وأطفالهما وقتًا ممتعًا.

استقبل الفنان عقيل الرئيسي الدكتورة خلود بترحيب حار، وقام بمشاركة صورة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق عليها بـ “زارتنا البركة”، مرحبًا بصديقة زوجته وابنتها الصغيرة لولو التي تناديها بـ “لولو”.

وظهرت الدكتورة خلود في فيديو طريف وهي تحمل آدم، ابن عقيل الرئيسي، وفرح الهادي، حيث كانت فرح تنظر إليها بعدم رضا، في حين أشارت الأخرى إليها وكأنها تعبر عن رغبتها في حمل ابنتها والذهاب.

وفي فيديو آخر، ظهرت الدكتورة خلود وهي تحمل آدم، وقامت والدته بتسلية الصغير وإضحاكه، في حين كان الصغير يلتفت بعيدًا عنها ليركز على شيء آخر. ردت فرح الهادي بنكتة قائلة: “عين على أبوه وعين على البنت”، مشيرة إلى لولو، ابنة خلود.