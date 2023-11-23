شاهد أحمد خميس يدخل في نوبة بكاء بسبب انفصاله عن مشاعل الشحي

أحدث الإعلامي الإماراتي أحمد خميس ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يُظهره وهو يبكي بشدة بسبب فقدانه لمشاعل الشحي.

و أعرب خميس عن مشاعره الحزينة والألم التي يعانيها جراء فقدانه شخصًا يحبه.

وصرح خميس قائلاً: “الصعوبة تكمن في أنك تحب شخصًا بكل قلبك وتفعل المستحيل من أجله، وتفكر فيه طوال الوقت وتسعى لإسعاده… إنه أمر صعب جدًا”.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو الذي نشره أحمد خميس. بينما اعتبر البعض أنه يحاول لفت الأنظار ببكائه على الهواء، رأى آخرون أنه يتميز بشخصيته الحساسة وهذا ما يجعله يتأثر بشدة بالأحداث والمواقف.

وبخصوص سبب انفصاله عن مشاعل الشحي، أشار أحمد خميس في فيديو آخر وهو في حالة تأثر: “شعرت أن قصتنا لن تكتمل، لكني أغلقت عيني عمدًا وأحببتك بكل مشاعري، تجاهلت جميع العلامات”.

وأكد أيضًا أن انفصاله عن مشاعل الشحي أثر بشدة على حالته النفسية، وأضاف قائلاً: “لن أنسى لحظات انهياري وبكائي لمدة ثلاثة أشهر… شعرت أن قصتنا لن تكتمل، لكنني أغلقت عيني عمدًا وأحببتك بكل مشاعري، وتجاهلت جميع العلامات… والآن أجلس هنا وأتساءل هل كانت علاقتنا بهذا القدر من الهشاشة؟ أم أن هناك علامات صادقة لهذا المستوى من الاهتزاز؟”.