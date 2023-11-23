الحكم على محمد رمضان بالسجن لمدة عام.. والكشف عن التهمة الموجهة إليه

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بالحبس سنة «غيابي» على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي عبر موقع «إنستجرام»، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان، في فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكداً «أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده».

وأوضحت مصادر قضائية، أن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يرجع إلى تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في إحدي القضايا (من إبريل الماضي)، وأن احدي الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بالتنفيذ عقب إصدار المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولى cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.