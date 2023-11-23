وفاة خالة الفنانة نجلاء بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة خالتها

وكتبت نجلاء: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا إليه راجعون، انتقلت الى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد اليوم"

وتابعت: "سوف يقتصر العزاء على الصلاة فى جامع فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة خلف كلية البنات مصر الجديدة، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل "صوت وصورة" بطولة: حنان مطاوع، وليد فواز، مراد مكرم، صدقي صخر، ولاء الشريف، عمرو وهبة، ناردين فرج