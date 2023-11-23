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يتحدث عن جرائم داعش ومخرجه مصري.. فيلم "شيهانة " السعودي يحصد 3 جوائز بالمغرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حصل الفيلم السعودي "شيهانة"، من إخراج المخرج المصري خالد الحجر، على ٣ جوائز كبرى في مهرجان الحسيمة الدولي بالمغرب.

الفيلم الذي تتناول أحداثه قصة حقيقية عن جرائم تنظيم داعش الإرهابي، نال جوائز أحسن مونتاج منة الله جاب الله، وأحسن ممثلة الطفلة ليان الشهري، والجائزة الكبرى أحسن فيلم.

المخرج خالد الحجر، صور الفيلم بين الرياض، وتركيا، والأردن، وتعرضت أسرة العمل لإطلاق النار، عند تصوير بعض المشاهد بالأراضي الأردنية بسبب وجود أعلام التنظيم الإرهابي داعش، بإحدى السيارات التي يتم استخدامها بالعمل.

وشارك في بطولة فيلم "شيهانة" من السعودية، الطفلة ليان الشهري، التي تجسِّد دورَ شخصية (شيهانة)، بالإضافة إلى الفنان عبدالله الجريان، والفنانة ميسون الرويلي، التي تجسِّد دورَ (أم شيهانة)، وخالد صقر ،وطارق النفيسي، والممثلين الأردنيين أنور خليل، وجمال مرعي، ولينا عبدالغني، ومعتصم فحماوي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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