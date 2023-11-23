تبرع بقيمة حفل زفافه لمشروع علاج المرضى غير القادرين.. أحمد ثروت يستعد لعقد قرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المخرج أحمد ثروت، لعقد قرانه على خطيبته لما الشواربي لاعبة كرة اليد في منتخب مصر الأهلي، والمقرر عقده نهاية نوفمبر الحالي.

الداعية أسامة قابيل، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة مع المخرج وخطيبته، وكتب: "أخواتي وحبايبي الغاليين وأحلى عروسين أحمد محمد ثروت ولما الشواربي، مبسوط قوي إني شوفتكم النهاردة وهتشرف إني هكتب كتابكم.. إنتوا من أنقى وأجمل الناس في الدنيا.. ربنا يحفظكم ويسعدكم يارب، وإن شاء الله يكون أحلى كتب كتاب ".

المخرج أحمد ثروت، بعد تعافيه من إصابته بالمرض النادر متلازمة "ميلر فيشر"، كشف خلال ظهوره في برنامج "معكم"، عن تفاصيل اتفاقه مع خطيبته على عدم إقامة حفل زفاف.

وقال: "تكلمت مع خطيبتي، وقلت لها إحنا حياتنا توقفت، هل تمانعين لو ربنا كرمنا ما نعملش فرح، وفكرت نعمل بالمبلغ تطبيق موبايل يا رب يقدر يخفف معاناة ناس كتير".

وتابع: "هو تطبيق خدمي للمرضى غير القادرين المدرجين على قوائم الوزارات المعنية، إذا حد محتاج طرف صناعي أو كرسي متحرك، ولا تتوفر لديه المادة".