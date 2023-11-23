شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ أديل بعد الكشف عن زوجها السري .. وما زالت تخفي الخاتم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الديلي ميل صور الظهور الأول للمغنية العالمية أديل برفقة زوجها بعدما كشف إنهما متزوجان سرا، وكانت أديل برفقة ريتش بول أثناء مباراة فريق لوس أنجلوس ليكرز يواجه دالاس مارفريكس في لوس أنجلوس.



اديل وزوجها

وصدمت المغنية البالغة من العمر 35 عامًا المعجبين عندما أكدت بشكل غير مباشر أنها تزوجت سرًا من الوكيل الرياضي، 41 عامًا، ورغم ذلك لم ترتدي أديل بعد خاتم الزواج.

وأكدت المغنية أديل خبر زواجها من ريتش بول، وذلك بعد فترة من التكهنات حول الثنائى وإشارات لزواج سري حصل بينهما بعيدًا عن أعين الجميع، وهو ما أشارت إليه أديل خلال حضورها عرض "آلان كار" الكوميدي في لوس أنجلوس، وكانت جالسة بين الحضور، فسأل آلان من منكم تزوج حديثا؟ .. لترد أديل بصوت مرتفع "أنا".

صحيفة ميرور والديلى ميل وغيرها من المواقع الأجنبية أخذت تصريح أديل ونشرته على مواقعها لتؤكد خبر الزواج الذى سبق وانتشر في سبتمبر من العام الجارى، حينما صرحت أديل في حفلاً لها ردًا على معجب يطلب الزواج منها أنها متزوجة بالفعل وحبيبها موجود بين الحضور في إشارة لـ ريتش بول الذى نستعرض صورًا لهما معًا خلال التقرير التالى.

Adele وزوجها

وكانت المغنية العالمية أديل Adele كشفت فى أكتوبر الماضى عن أن جولتها الغنائية الناجحة بعنوان "Weekends with Adele" والتي أقميت بالكولوسيوم في سيزار بالاس، سيتم تمديدها حتى عام 2024، وكان من المقرر أن تنتهي المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية من جولتها في نوفمبر المقبل، لكنها قررت التألق على المسرح والاستمرار في تقديم 32 حفلة إضافية، حسبما نشر موقع geo.tv.