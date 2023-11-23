شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى جيمي فوكس متهم بارتكاب إساءة واعتداء عام 2015..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الممثل العالمى جيمي فوكس بارتكاب اعتداء جنسي، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tmz" أنه حدث قبل 8 سنوات في مدينة نيويورك، ووفقًا للدعوى القضائية، تواجد فوكس في Catch NYC & Roof في أغسطس 2015، حوالي الساعة 11 مساءً، عندما وصلت جين دو لتجلس في المكان، لاحظت جيمي على طاولة واحدة.

في حوالي الساعة الواحدة صباحًا، سأل صديق لجين دو، فوكس إذا كان سيلتقط صورة معها، وتدعي دو أنه قال: "بالتأكيد، وبدا مخمورا في ذلك الوقت.

وتدعي دو أنه التقط لها المزيد من الصور وعلق قائلاً: " لديك جسم عارضة الأزياء، ورائحتك طيبة جدًا" وأخبرها أنها تشبه الممثلة وعارضة الأزياء جابرييل يونيون.



جيمي فوكس

وتزعم جين دو أن فوكس سحبها من ذراعها إلى المنطقة الخلفية من السطح، وتدعي أنها حاولت الابتعاد ولاحظت أن حارس أمن وآخرين رأوا ما حدث، لكنهم اختاروا الابتعاد.

وفي المستندات، أكدت دو أن فوكس قام بارتكاب اعتداء جنسي، وتقول إن صديقتها جاءت ورأت ما كان يحدث، ثم توقف جيمي.

وتدعي أنها أصيبت واضطرت إلى الخضوع للعلاج الطبي، وعانت من الألم والمعاناة والاضطراب العاطفي نتيجة "الاعتداء الجنسي والإساءة والاعتداء والضرب".

وبالتالي إنها ترفع دعوى قضائية ضد شركة Foxx وCatch وموظفيها للحصول على تعويضات .