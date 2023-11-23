نيكول كيدمان في إطلالة غير مألوفة أثارت الذعر في نفوس عائلتها وأصدقائها… احزروا السبب

أحدث المظهر النحيف الذي أطلّت به نيكول كيدمان في الآونة الأخيرة قلقًا بشأن وضعها الصحي لدى أصدقائها وعائلتها.

وقد شوهدت الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا في حفل توزيع جوائز CMA قبل أسابيع قليلة نحيلة ونحيفة بعد ان خسرت الكثير من وزنها في الأشهر الماضية.

في هذه الأثناء أفاد مطلعون لموقع RadarOnline أن فقدان كيدمان للوزن أصبح شديدًا لدرجة أن برزت عظامها من جسدها، فيما وصفها أحد أصدقائها بالنحيفة جدًا لدرجة أن عظامها تبرز – وتبدو أطرافها وكأنها قابلة للكسر عند هبّة نسيم قوي!”، مضيفًا، “لقد فقدت الكثير من الوزن ما يجعلها بحاجة الى دخول المستشفى.”

الى ذلك، زعمت بعض المصادر أن فقدان كيدمان للوزن كان مدفوعًا برغبة منها في منافسة الممثلات الأصغر منها سنًا، ، على رأسهم جنيفر لورانس ومارجوت روبي.

وقال أحد المطلعين: “نيكول مرعوبة من فكرة أنّ زمنها قد فات، لكنها مقتنعة بأن فقدان المزيد من الوزن سيجعل إطلالتها تبدو أجمل !”

ويتردّد بأنّ زوج كيدمان، كيث أوربان، يشعر بالقلق بشأن صحتها ويحثها على الاعتناء بنفسها بشكل أفضل.

وفي هذا الإطار علّق أحد المطلعين: “كيث يشعر بالخوف، لقد رآها تضيع، وحذّرها من الضرر الذي تلحقه بنفسها طالبًا منها الاهتمام برعايتها الصحيّة – ولكن يبدو أن كل تلك النصائح قد لاقت آذانًا صمّاء!”

وأضاف المطلع “إنها لا ترى أي خطر”،

فيما لم يعلق جمهور كيدمان بعد على فقدانها وزنها.

في سياق مختلف، من المقرر أن تلعب كيدمان دور البطولة في فيلم الإثارة ” Babygirl” الى جانب أنطونيو بانديراس .

يعِد الفيلم، الذي كتبته ووقعته المخرجة الشهيرة هالينا راين، والمعروفة بعملها في فيلم “Bodies Bodies Bodies”، بسرد آسر يتعمق في تعقيدات ديناميكيات السلطة، حيث يشرع رئيس تنفيذي طاعن في السن في علاقة عاطفية محظورة مع متدربة شابة تصغره بأعوام.