بالصور- نجا سعادة يُطلق مجموعته الجديدة لفساتين الزفاف للعام ٢٠٢٤

إحتفالاً بالحبّ الحقيقيّ والأناقة الخالدة التي تُعيدنا إلى القصص الخياليّة الساحرة، أطلق المُصمّم نجا سعادة مجموعته الجديدة من فساتين الزفاف للعام ٢٠٢٤ تحت عنوان” “Essence D’amour.

تعكس هذه المجموعة المؤلّفة من خمسة عشر فستاناً البساطة والرقيّ في التصاميم التي إختارها نجا سعادة أن تكون فقط باللونين الأبيض والعاجيّ ليُجسّد جوهر الرومنسيّة ونقاوة الحبّ الصادق.

هذا، ويُعتبر كلّ تصميم في مجموعة “Essence D’amour” الرومانسيّة والحالمة بإمتياز، قطعة فنيّة إستخدم فيها نجا سعادة مجموعة من الأقمشة الفاخرة مثل الرازمير والتافتا والميكادو والتول ودانتيل السوليستيس مع تطريز يدويّ ناعم لزهرة البيوني(الفاوانيا) التي ترمز للحبّ والزواج أضف إلى اللؤلؤ والسواروفسكي والباييت المُطرّز بطريقة إنسابيّة وشفّافة.

إستخدم المُصمّم نجا سعادة من خلال مجموعته الجديدة لفساتين الزفاف، تصاميم مُنوّعة لناحية القصّات ما بين الـMermaid Cut والـ”A Cut ” والـ”Princess Cut” وغيرها … وأضاف لمسة خاصّة وساحرة لبعض فساتين المجموعة من خلال إضافة الـ”كاب” الذي يُعتبر قطعة الأزياء الأنيقة والراقية التي تُبرز أسرار غموض المرأة.

وعن هذه المجموعة قال نجا سعادة :” “Essence D’amour” تحتفل بالعروس التي تؤمن بنقاء الحبّ والأحلام التي تتحول الى حقيقة”.