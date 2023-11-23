“أنباء ليس لها أي أساس من الصحة”.. ماجد المصري ينفي تعاونه مع غادة عبد الرازق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول تعاقد الفنان ماجد المصري على مسلسل “صيد العقارب” الذي تخوض به الفنانة غادة عبد الرازق دراما رمضان 2024.

ونفى ماجد المصري، في تصريحات صحافية، كل ما تردد حول هذا الأمر مؤكداً أن هذه “الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة” بحسب تصريحات صحفية له.

يذكر أن ماجد المصري يشارك في رمضان المقبل في مسلسل “محارب” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلالها حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه “عزيز محارب”، من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، ويواجه العديد من الأزمات خلال الأحداث.

ويشارك في المسلسل عدد من النجوم، بينهم: كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وكان ماجد المصري قد شارك في موسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “ضرب نار”، الذي لعبت بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار صعيدي، حول شاب يهرب من الثأر في الصعيد، وعندما يأتي الى القاهرة يقع في حب مهرة، وبعد زواجهما يقع في مأزق يضطره للمتاجرة في السلاح لتنقلب حياته رأساً على عقب.

وشارك في المسلسل كل من: انتصار، أحمد غزي، مها نصار…، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.