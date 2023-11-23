شمس تفاجئ عروسين في فرح شعبي.. جولة “تور باي شمس” مستمرة في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة الكويتية شمس خلال الجولات السياحية التي تقوم بها خلال الفترة الحالية في مصر، أهالي محافظة الغربية، بمشاركتهم في تجاربهم السياحية الدينية، حيث زارت مسجد السيد البدوي في مدينة طنطا، ووزّعت وجبات الخبز واللحم والأرز التي أعدّتها في منزلها على مرتادي المسجد.

كما فاجأت شمس الأهالي بالجلوس في أحد المقاهي السياحية بالقرب من المسجد، حيث استقبلوها بالترحاب الشديد وأذاعوا أغنيتها الأخيرة “أنا عايزة بحر” والتقطوا صوراً معها.

ولم تكتفِ شمس بزيارة مسجد البدوي فحسب، بل واصلت رحلتها إلى قرية “شبرا بلولة” في مركز قطور، حيث جلست مع سكان القرية وتبادلت معهم الأحاديث عن حكاية قرية “شبرا بلولة” في قلب الغربية، التي تنتج الزيوت العطرية للعالم. ونشرت العديد من الفيديوهات التي تستعرض جمال وثروات مصر من خلال تلك القرية، التي تشتهر بإنتاج أكثر من نصف محصول العالم من زهور الياسمين والنارنج.

واختتمت شمس جولتها بحضور فرح شعبي مع أهالي محافظة الغربية، وفاجأت العروسين بتقديم مجموعة من أغنياتها الخاصة والأغنيات الشعبية، ومنها “يا بنت السلطان” للفنان أحمد عدوية.