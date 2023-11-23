طارق لطفي عن تعاونه مع أحمد السقا بعد الخلافات: “الدور عاجبني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان طارق لطفي أسباب موافقته على المشاركة في بطولة مسلسل “العتاولة” مع أحمد السقا، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2024 وتدور أحداثه في إطار شعبي.

وأكد طارق أنه وافق على المشاركة في مسلسل “العتاولة” مع أحمد السقا لأنه دور مختلف قائلًا: “الدور عاجبني”، مشيراً إلى أنه يحرص دائماً على التنويع في أدواره.

وعن موعد انطلاق التصوير، قال: “هنبدأ تصوير في أول أسبوع مع شهر ديسمبر المقبل، استعداداً لعرض المسلسل في موسم رمضان 2024”.

من ناحية أخرى، يعود طارق لطفي إلى السينما بعد غياب أربع سنوات منذ أن قدّم آخر أعماله فيلم “122” والذي عُرض عام 2019، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، حيث يشارك في فيلم “السيستم” بجانب الفنان أحمد الفيشاوى.

وتدور أحداث فيلم “السيستم” في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك أحمد الفيشاوي وطارق لطفي في بطولته: نسرين طافش وبسنت شوقي، وبعض ضيوف الشرف، منهم الإعلامية رندا جبر ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.