بوسي تتجاهل أزمة طلاقها في ظهورها الأول على مواقع التواصل الاجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المطربة بوسي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور توثّق ظهورها الأول بعد أخبار طلاقها من مصفّف الشعر هشام ربيع، حيث تجاهلت التعليق على أزمة طلاقها، وظهرت في مطعم فخم بإطلالة كلاسيكية مرتدية بذلة باللون الرمادي.

وكان رجل الأعمال هشام ربيع قد أعلن انفصاله رسمياً عن المطربة بوسي، بعد أيام من صدور حكم ببراءته في القضية التي اتّهمه فيها محامي طليقها الأول بسرقة شيكات من مكتبه قيمتها ثمانية ملايين جنيه، وهي التهمة التي أثبتت النيابة العامة تلفيقها له.

وكشف هشام أسباب انفصاله عن بوسي، بعد زواج استمر عاماً ونصف العام، مؤكداً أنها لم تقف بجانبه في أزمة دخوله السجن، بعكس ما فعلته زوجته الأولى ووالدة أبنائه.

وكانت بوسي قد احتفلت في أيار (مايو) 2022 بزفافها إلى رجل الأعمال هشام ربيع، حيث حضر حفل الزفاف عدد من الفنانين، أبرزهم: مصطفى حجاج، شريف باهر، ناصر سيف، لمياء عبد الحميد، المطرب حكيم، ريم البارودي، هنادي مهنا، وفاء عامر، ميرهان حسين، أحمد خالد صالح، وعدد من أصدقاء المطربة.