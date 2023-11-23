بعد غياب 5 سنوات.. إيمي سمير غانم تعود لجمهورها في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أغلنت الفنانة إيمي سمير غانم عن مفاجأة كبيرة لجمهورها، مؤكدةً عودتها الى الساحة الفنية من خلال تحضيرها في الفترة الحالية لعمل درامي جديد، ستنافس به في الماراثون الرمضاني المقبل.

وأشارت إيمي خلال تصريحات إعلامية إلى أنها ستعود الى الموسم الرمضاني بعمل جديد، بالقول: “بقالي خمس سنين مشتغلتش وواحدة واحدة بحاول أرجع للشغل تاني، وكمان أول مرة أشتغل في السعودية بمسرحية التلفزيون”.

أما عن تفاصيل مشاركتها في مسرحية “التلفزيون” مع زوجها الفنان حسن الرداد، فقالت: “المسرحية ظريفة، اجتماعية كوميدية، وجايين نفك عن نفسنا شوية ونفرفش الناس، وبلعب دور مطربة شعبية بيحصلها شوية مواقف مش ظريفة”.

وفي جانب آخر، سبق لإيمي سمير غانم أن كشفت كيف عبرت أزمة رحيل والديها، الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث أشارت إلى أنها عاشت سنتين في حالة صمت وصدمة، لكن حالياً بدأت تتعايش مع الأمر، وتفكر في العودة الى التمثيل.

يُذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم الفنية، مسلسل “سوبر ميرو”، الذي عُرض عام 2019 وحققت من خلاله نجاحاً باهراً، وتتناول أحداثه قصة “أميرة طفطف”، مسؤولة سوشيال ميديا في موقع “الخبر اﻷكيد”، تعاني بسبب والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنّت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوّتها الخاصة، ويساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة.