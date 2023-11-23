صراع الأخوين محمد فراج وباسم سمرة في “بطن الحوت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الصراع بين الخير والشر، مستلهماً من قصة “قابيل وهابيل”، من خلال الدراما الاجتماعية المعاصرة “بطن الحوت”، عن قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة: محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على “شاهد”.

يرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حين يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطِر ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟

محمد فرّاج

يوضح محمد فراج أن “شعار الحكاية الأساسي هو صراع أخوين، بنكهة مصرية خالصة في عمل درامي صعب الكتابة والتنفيذ، حيث يطرح العمل قصة حقيقية عن الصراع بين الجماعات السلفية وتجّار المخدرات والبني آدمين الذين يعيشون تحت خط الفقر في البلد، والعلاقات التي تجمع أبطال الحدوتة”. ويشير إلى “أنني أقدم شخصية ضياء العمري، وهو شقيق هلال العمري (باسم سمرة)، والابن الأصغر لأفراح (سماح أنور)”، لافتاً إلى أن القصة واقعية ودرجة التشويق فيها تزيد تباعاً خلال الأحداث وحلقة بعد أخرى، والصراع بين الأخوين سيتسمر طوال الوقت، وسنفهم لماذا قررت الأم أن تكون قاسية على أحد الأبناء وحنوناً على الآخر، وما الذي ولّد هذه المشاعر عندها؟”ـ ويتوقف بعدها “عند ورد (أسماء أبو اليزيد) وهي طليقة هلال، التي يجد نفسه ضمن ظروف الحكاية مضطراً للزواج بها من أجل تيسير مصالح العمل إثر سجن هلال”.

ويثني فراج على المواقع المختارة للتصوير، وتحديداً “الحارات الشعبية التي يتم التصوير فيها لأوّل مرة، والأماكن التي تتنقل بينها الشخصيات وفيها زحمة الشارع المصري والأحياء الشعبية والحركة والصخب”.

في مجال آخر، يشيد فراج بالتعاون المتجدد مع شاهد، “فقد شعرت أنها منصة تغييرية قادمة إلينا منذ إطلاقها وتمنيت التعاون معها، ولمست لاحقاً أننا أمام فكر مختلف عن السائد، وطريقة تنفيذ إنتاجات درامية بصيغة مغايرة لما كان يحصل سابقاً”.

سماح أنور

تعبّر سماح أنور عن مدى استمتاعها بتجسيد الشخصيات الدرامية التي تسند إليها في الفترة الحالية، “لأنني أحظى بأدوار متنوعة وتحمل هامشاً واسعاً للتمثيل خلافاً لما كان يحدث في الماضي، مشيرة إلى “أنني بحكم السن والتجربة باتت تعرض عليّ أدوار فيها عمق أكثر وأعتبر أنني محظوظة بأن أكون ضمن هذا العمل الرائع”. وتردف بالقول “أنه يشرفني التعاون مع المخرج العظيم، وأتمنى أن يكون رأي الجمهور به مشابهاً لرأيي عند عرض المسلسل، على اعتبار أنه من الأعمال المحبوكة بذكاء وعناية ومتوجاً بإخراج ذكي ومبدع”.

تتحدث أنور عن موقف الأم من الصراع الدائر بين الأخوين هلال وضياء، فتقول إن “الأم ليست تقليدية بالمرة، وهي لا تشبه الأمهات التي اعتدنا مشاهدتها في الدراما المصرية، ولا أريد أن أحصرها بوصف واحد”. وتضيف أن “الأم متهمة بمحاباة أحد أبنائها على حساب الآخر، وأنها ليست عادلة في المعاملة من دون أن نفهم السبب في ذلك، لكن ما أحببته في هذا العمل أن كل شيء سيكون له تفسير لاحقاً، ولن يكون هذا التعامل مبرراً فحسب بل سيكون منطقياً أيضاً وإن كان غير إنساني”.

أسماء أبو اليزيد

تشيد أسماء أبو اليزيد بـ”مواقع التصوير الجبارة التي اختارها المخرج وفريق العمل، ما يجعل المنتَج الذي سيصل إلى الجمهور ثرياً بصرياً وحقيقياً وجديداً، وهذه إحدى ميزات المسلسل”. وتقول: “أعرف جانباً من الصعوبات التي واجهت المخرج في العثور على هذه المواقع، وتيسير وصولنا إليها كممثلين لنتمكن من التصوير فيها، وأتمنى أن يكون ذلك جزءاً من عوامل النجاح”.

وتشير أسماء إلى أن “الحدوتة مختلفة عن الأعمال الدرامية السائدة، تتوالى فيها الأحداث بإيقاع سريع ومشوق وأقدّم فيه دور ورد، وهي شابة “جدعة” لكنها “طمّاعة” كما يقال بالمصري، كما أنها قوية وشغوفة بما تفعل، وتؤمن بأنها قادرة على القيام بأي شيء ومواجهة مختلف الظروف، ونكتشف في سياق القصة أنها رومانسية وعاطفية، لكنها وضعت هذه المشاعر جانباً لتتمكن من إثبات نفسها كأنثى”. وتضيف بالقول: “ولدت ورد فوجدت والدها يعمل في مجال معين، وكان زواجها صفقة وليس وليد قصة حب، إذ لم يكن لديها رفاهية اختيار شريك حياتها، كما أن قلبها لم يدق لأخ طليقها لكنها وجدت فيه الحنان المفقود عند والدها وطليقها، وحين طلب منها الزواج به، كانت المرة الأولى بالنسبة لها التي كانت مرغمة فيها على أمر تقبلته ورضيت به”.

عصام عمر

يستهل عصام عمر حديثه بعبارة ترحيبية قائلاً: “أهلاً بكم في منطقة الأميرية في قلب القاهرة، وبين أهلها وناسها الطيبين”. ويشرح عن شخصية بكر فيقول: “أنه شاب يتيم لا عائلة له إلاّ عائلة ضياء، الصديق المقرب والأخ الأكبر له، بعدما احتضنه إثر خروجه من المؤسسة العقابية”. ويشير إلى “أنه ممتن لضياء، وأن هذا الأخير أراد العمل في صناعة الفخار بعيداً من المشاكل، لكن الأحداث تأخذه في الاتجاه المعاكس، وتجبره على القيام بأشياء لا يريدها، وهو لا يستطيع أن يترك ضياء لأنه يحمل له الاحترام طوال الوقت”. ويعبّر عمر عن سعادته بالتعاون مع قامات كبيرة بين نجوم شباب وممثلين مخضرمين في هذا العمل.

المخرج احمد فوزي صالح

من جهته، يقول المخرج وصاحب القصة أحمد فوزي صالح إن “المسلسل يصور في أكثر من 75 مكاناُ حقيقياً، وهذا أمر مرهق للفنانين وفريق العمل وسيلاحظ المشاهد أن الكاميرا تدخل أماكن لأول مرة اعتادها في حياته لكن ليس على الشاشة، مع محاولات لمزج الحقيقة بالخيال”. ويشير إلى “أنني أتعامل مع الناس في الشارع على أنهم جزء من المشهد، مع الديكورات والأكسسوارات الخاصة بالعمل”. ويقول صالح إن “الأحداث تدور بين العامين 2006 و2008، وهي معالجة حديثة لقصة “قابيل وهابيل”، تنطلق من فرضيات اجتماعية وسياسية في تلك الفترة في مصر، ومنها ماذا لو شخص سلفي ويبدو عليه التديّن والورع، صار متحكماً بإمبراطورية مخدرات، أو تعرض لاختبار كبير. هل سيغير قناعاته؟”… ويضيف أن الدراما تنطلق من سلسلة من التساؤلات، هل إن المجرم هو مجرم بالفطرة أم أصبح كذلك نتيجة ظروف اجتماعية؟”. ويردف قائلاً إن “في هذا العمل، تظهر تناقضات بين الشخصيات، حيث يظهر هلال بشخصية الشرير المطلق، لكننا نكتشف لاحقاً ضعفه وحاجته للانتماء إلى العائلة، ثم ضياء الذي يقدّمه محمد فراج هو شخص يتقلب بين الطيب والشرير. وكل حلقة فيها حبكة ومفاجآت غير متوقعة”. وينتظر صالح حكم الجمهور على العمل الذي ينطلق عرضه عبر “شاهد”.