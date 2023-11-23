أمينة خليل مفاجأة أحمد مكي لجمهور “الكبير أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقنع الفنان أحمد مكي الفنانة أمينة خليل بالمشاركة في الجزء الثامن من مسلسله الشهير “الكبير أوي”، لتنضم إلى فريق العمل حيث يواصل أبطاله التصوير استعداداً لعرضه في الموسم الرمضاني 2024.

وكشف مصدر من داخل العمل أن دور أمينة خليل سيكون مفاجأة ضمن أحداث الجزء الثامن من المسلسل، وأنها بدأت بالفعل تصوير مشاهدها فيه.

ويأتي انضمام أمينة خليل الى المسلسل ليعزز الاتجاه الذي اعتمده مكي في الجزءين السابقين بضمّ شخصيات جديدة إليه وإضافة المزيد من الأحداث.

ومن المتوقع أن يتناول الجزء الثامن من “الكبير أوي” العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي للمواقف الشهيرة.

من ناحية أخرى، تنتظر أمينة خليل عرض فيلمها الجديد “شماريخ” الذي تشارك في بطولته الفنان آسر ياسين. وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البوستر الرسمي له، حيث كشف عن تصدّر أمينة خليل وآسر ياسين المشهد، والذي ظهر فيه كلٌ منهما وهو يحمل بيده مسدساً… وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتُثقل حياته الضغوط الكبيرة.

وضم الفيلم كلاً من: خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، مصطفى درويش، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتقرّر عرضه في دور السينما المصرية في 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ليدخل بذلك قائمة أفلام رأس السنة الميلادية.