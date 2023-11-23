إمرأة تُقاضي جيمي فوكس..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان إمرأة تعمل على مقاضاة النجم جيمي فوكس بتهمة التحرش بها، وقد تداولت الصحافة العالمية هذا الخبر بشكل كبير.



وكان شارك جيمي فوكس البالغ 55 عامًا، أخبار وفاة صديقه الممثل كيث جيفرسون، وكتب: "هذا الأمر مؤلم".

وكتب فوكس على صفحته الخاصة على وقع التواصل الإجتماعي: "كيث، لم تكن سوى نعمة مطلقة، طوال حياتك، قلبك نقي، حبك لا يقاس، كنت روحًا مذهلة".

وأضاف فوكس: "سنفتقدك جميعًا كثيرًا. سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم شفاء هذا الأمر. وداعا يا صديقي. أنا أحبك".