كيفانش تاتليتوغ بكلام لافت عن بيرين سات خلال العرض الأول لفيلمها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - علّق النجم التركي كيفانش تاتليتوغ على تعامه مع النجمة بيرين سات في فيلم: "النداء الأخير الى إسطنبول"، اذ قال لها خلال العرض الأول: "الشكر الاخير لـ شريكتي العزيزة بيرين سات، من الجيد انك موجودة وبالتأكيد هذا لن يكون العمل الاخير الذي سيجمع بيننا ، العمل معك بالفعل راحة كبيرة ، اشكرك كثيراً لانك امنت لي هذه الراحة".



تدور احداث الفيلم عن شخصين يتلقيا صدفة في نيويورك، فيمضيان أوقاتا لا تنسى اذ بعد النجاح الباهر الذي حققاه في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، تلتقي بيرين سات مجدداً مع كيفانش تاتليتوغ، وقد ظهر الثنائي في فيديو من أحد المطارات أثناء قيامهما بتسلم حقائبهما، وهما يتبادلان نظرات تكشف عن قصة الحب التي ستجمعهما فيه.