نجلاء بدر تفجع بوفاة أقرب الناس إليها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية نجلاء بدر، اليوم الخميس 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفاة خالتها الدكتورة عايدة سعد، التي وصفتها بـ"خالتي وأمي الغالية".

وكتبت نجلاء عبر عبر حسابها الشخصي: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد، اليوم".

وأشارت إلى أنه سيتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد فاطمة الشربتلي في منطقة التجمع الخامس، وقالت: "سيقتصر العزاء على الصلاة في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر العائلة خلف كلية البنات بمصر الجديدة".

وعلى صعيد آخر، عرض لنجلاء مؤخراً مسلسل "صوت وصورة"، وهو من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة كل من حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد.

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