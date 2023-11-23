بالفيديو- من كواليس مسلسلها القادم "السرداب".. رانيا يوسف تحمس الجمهور لدورها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو من كواليس مسلسلها القادم الذي يحمل إسم السرداب عبر حسابها الخاص، وظهرت بملابس ذات لوك قديم لعمال شباك التذاكر في السينما، وعلقت عليها بالقول : "قريب حتنورونا في بنسبون دلال من مسلسل السرداب ١٩٤٣".



وفي وقت سابق، نشرت رانيا يوسف صوراً من كواليس مسلسلها الجديد "بقينا اتنين" ظهرت فيها بملابس الفورمولا وان والخوذة، برفقة الممثل المصري شريف منير، وشوقت رانيا يوسف متابعيها لمسلسلها الجديد "بقينا اتنين".

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار كوميدي اجتماعي حول الانفصال وما يترتب عليه من مشكلات وصدمات نفسية وتغييرات في نظام الحياة.

ويجمع مسلسل "وبقينا اتنين" عددا كبيرا من النجوم من بينهم شريف منير، ورانيا يوسف، وعمرو وهبة، ومروة عبد المنعم، وتامر فرج، وميمي جمال، ونانسي هلال، وياسر الطوبجي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أماني التونسي ومن إخراج طارق رفعت.

