بالصور- من كواليس "الذنب"..درة التونسية تحمس الجمهور لأحدث أعمالها إلى جانب هاني سلامة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة درة التونسية على الجمهور من كواليس أحدث أعمالها وهو مسلسل يحمل إسم "الذنب"، وظهرت إلى جانب الممثل المصري هاني سلامة، وحمست درة الجمهور لهذا المسلسل بالتعليق على المنشور قائلةً: "من كواليس مسلسل الذنب قريبا مع هاني سلامة،نادية و دكتور سليمان".



وفي وقت سابق، أطلت الممثلة درة التونسية على الجمهور بلوك مميز عبر حسابها الخاص، حيث نشرت صوراً ظهرت فيها بالكاجوال، إذ كانت ترتدي قميصاً باللونين الأسود والأبيض من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، مع سروال باللون الأسود ضيق وربطت شعرها في الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج مميز أظهرت من ةخلاله جمال وجهها، وعلقت على المنشور مطمئنةً الجمهور عليها لأنها لم تنشر صوراً منذ فترة حيث قالت: "لم أنشر أي صور لي منذ أكثر من شهر. أنا أنشر اليوم لأخبركم أنني هنا، أفتقدكم وأحبكم جميعًا وسأظل إنسانًا وأعيش بالأمل في عالم أفضل".

