حلقة ابتهالات وإنشاد ديني لسعد الصغير في برنامجه

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفنان سعد الصغير اليوم الخميس المطربة والمنشدة نورا منير، في برنامج سعد مولعها نار الذي يذاع على قناة الشمس الساعة العاشرة مساءا، وتحدثت عن بدايتها في عالم الإنشاد الدينى، وقدمت عدد من الابتهالات خلال الحلقة كما قدمت أيضا اغاني لشفيقة وغيرها، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية .

ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض".

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.