"أهان بائع مصري في نيويورك".. تعليق شريهان بعد القبض على مستشار أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت النجمة شريهان، على إعادة نشر مقطع فيديو، وتعليق ستيوارت سيلدويتز مستشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعد ساعات من القبض عليه، واتهامه بإهانة بائع طعام مصري يدعى محمد حسين.

شريهان، نشرت الفيديو، مصحوبا بتعليق ستيورات، على قتل الأطفال في غزة، و الذي يقول فيه: "لقد قتلنا 4000 طفل فلسطيني، وهذا ليس كافيا".

شرطة نيويورك ، أعلنت أمس الأربعاء، القبض على مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ويدعى ستيوارت سيلدويتز، عقب إنتشار مقطع فيديو، وهو يوجه الاتهامات والإهانات المسيئة إلى بائع الطعم المصري محمد حسين، واتهمه بأنه "إرهابي".

ستيوارت، وجه عبارات حملت إساءة إلى الإسلام، والعرب، وأكد دعمه قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بقتل أطفال فلسطين.