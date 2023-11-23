بعد نجاح مسلسلها "صوت وصورة".. أحدث ظهور لحنان مطاوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صور جديدة من أحدث ظهور لها

وشاركت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير".

وظهرت حنان مطاوع بإطلالة أنيقة ارتدت فيها بنطلون أسود وبلوزه تايجر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "صباح كل حاجة حلوة، القمر والحب كله، أبدعتي ممثلة ناجحة، إيه اللي انتي عاملاه في نفسك يا رضوى دا الفلوس لعبت معاكي، ألف مبروك مسلسل روعة".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع حققت نجاحًا كبيرًا بعد عرض مسلسلها "صوت وصورة"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر، وليد فواز.