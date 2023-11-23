من كواليس مسلسلهما الجديد.. أحدث ظهور لـ درة برفقة هاني سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نشرت الفنانة درة صورة تجمعها بـ الفنان هاني سلامة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة من كواليس مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان "الذنب"، وعلقت على الصور قائلة: "من كواليس مسلسل الذنب، قريبًا".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "وحشتينا ووحشنا ظهورك على الشاشة، ربنا يوفقك حبيبتي ويكرمك، منتظرينك، متحمسة، حظ سعيد".

يذكر أن مسلسل "الذنب" بطولة: هاني سلامة، درة، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، "مسلسل الأجهر"، بطولة عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.