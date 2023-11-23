أول تعليق من شريف رمزي بعد وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان شريف رمزي، رسالة إلى روح شقيقه المنتج الراحل صلاح محمد حسن رمزي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض، ودخوله غيبوبة استمرت 15 شهرا.

شريف، وضع صورة شقيقه الراحل، وفي أول تعليق له عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله، صلاح أخويا عاش معايا ٣٨ سنة من يوم ما إتولد".

وتابع: "حياتي عمرها ما حتبقي زي ما هي من غيره، بس مفيش حد غالي على ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه بطلب من كل الناس الدعاء له".

ومن المقرر إقامة عزاء المنتج الراحل صلاح محمد حسن رمزي، يوم السبت المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.