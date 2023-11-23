شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض مسرحية بمهرجان القراءة المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مهرجان "القراءة المسرحية" للمتخصصين في دورته الرابعة برئاسة د. نبيلة حسن، والتي تحمل اسم الراحل د. مصطفى سليم، عروضه على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة بعد أن استضافت مكتبة الإسكندرية الافتتاح وفعاليات اليوم الأول.

ومن العروض التي ستعرض في القاهرة عرض "الزيارة" تأليف بيشنتي كانيون وإخراج بسملة وليد لقسم مسرح كلية الاداب جامعة بني سويف، وفي كما يقدم عرض "كارمن " اخراج فادي عزت وتأليف بروميير ميريميه، و تعرض مسرحية "الجلادان" لفريق المعهد العالي للفنون المسرحية فرع القاهرة اخراج فادي احمد وتأليف فرناندو ارابال، واخيرا يقدم قسم مسرح كلية الآداب جامعة المنيا عرض "يرما" اخراج مينا مجدي وتأليف جارثيا لوركا.

كان اليومين الماضيين قد شهدا تقديم عروض ليلة ساهرة من ليالي الربيع لكلية الآداب جامعة عين شمس ومن اخراج علاء فهمى، عرض جورنيكا لآداب مسرح حلوان اخراج يوسف اشرف، الحفرة والبندول، وبيت برنارد البا.

مهرجان القراءة المسرحية يحتفي بالمسرح الإسباني ومسرح أمريكا اللاتينية خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري برئاسة الدكتورة نبيلة حسن استاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية، وتحت رعاية د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحمل الدورة اسم الناقد والشاعر الراحل د. مصطفى سليم ويشارك فيها 12 عرضا مسرحيا من معهدي الفنون المسرحية بالقاهرة والإسكندرية وأقسام المسرح في كليات الآداب جامعات الإسكندرية، حلوان، عين شمس، المنيا، وبني سويف، وتخضع العروض للتقييم من لجنة تحكيم بعضوية د. منى صادق، د. عبير منصور ود. كمال عطية.