شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تودع خالتها بالدموع من مسجد فاطمة الشربتلى بالقاهرة الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت النجمة نجلاء بدر، و عائلتها صلاة الجنازة على جثمان خالتها الدكتورة عايدة سعد، بعد صلاة العصر من مسجد فاطمة الشربتلي فى التجمع الخامس، وتأثرت نجلاء بدر بعد صلاة الجنازة وبكت أثناء تشييع الجثمان وخروجه من المسجد.

وكانت الفنانة نجلاء بدر قد أعلنت عن وفاة خالتها من خلال صفحتها على فيس بوك قائلا، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك:"لله ما أعطى ولله ما أخذ،انا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد اليوم، سوف يقتصر العزاء على الصلاة فى جامع فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر والدفن فى مقابر العائلة خلف كليه البنات مصر الجديدة، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وعرض لنجلاء بدر فى الأيام الماضية، مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.