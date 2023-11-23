شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى جون كوزاك يشن هجوما على أمريكا بسبب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الممثل العالمى جون كوزاك حسابه على موقع التغيردات X، لدعم القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلى، حيث كتب في أحدث تغريداته:" التضامن مع كل من يريد العدالة والسلام والسلامة على المدى الطويل والقصير من أجل خير الجميع – لوقف القتل الآن، وقف إطلاق النار – من أجل فلسطين من أجل إسرائيل، من أجل الجرحى والقتلى، من أجل أولئك الذين يموتون الآن في غزة، من أجل الرهائن الذين لم يتم إطلاق سراحهم بعد، ومن أجل وقف المد المتصاعد لمعاداة السامية وكراهية الإسلام، لن نقبل الكذبة القائلة بأن أمن وسلامة أي بلد يجب أن يعتمد على إبادة شعب آخر".



جون كوزاك

ومن قبلها كتب كوزاك تغريدة متسألا:" فيتنام، الكونغو، رواندا، هل سيسمح العالم لفلسطين بالانضمام إلى القائمة؟ #وقف إطلاق النار الآن، إن هذه الحرب على شعب فلسطين وحصار غزة وطمسها هي جريمة ضد الإنسانية، والولايات المتحدة تدعم الاحتلال وتمول هذه الجرائم المستمرة، هذه حقائق القانون الدولي، ولا يوجد شيء يمكن أن يغير تلك الحقائق، ولا تغير أي من الفظائع التي ارتكبها أي من الجانبين في السابق هذه الحقائق، ولن تتمكن أي محاولة لتبرير القتل الجماعي من الناحية الأخلاقية من تغيير هذه الحقائق".

وتابع كوزاك في نفس التغريدة قائلا:" لا يوجد قدر من التكافؤ الكاذب للفظائع أو استخدام الدروع البشرية أو الادعاء بأن الدولة تقوم بالقتل الجماعي لاستعادة الرهائن – سيغير تلك الحقائق، ولا شيء سيغير تلك الحقائق، وهذا الرعب لا يمكن أن يحدث بدون موافقة الولايات المتحدة التي تمول كل هذا، بينما تذبح قنابلنا الأطفال، هل سنتعامل مع الحقائق أم الخيال الأكثر بشاعة؟، الحل لا يمكن أن يكون إلا العدالة، أي التدخل الدولي الذي يدعو إلى إجراء محادثات لإنهاء نظام الفصل العنصري هذا، إن الحل - أي العدالة - سيكون هو الشيء الوحيد الذي سيوقف الدورة الرهيبة من جرائم القتل الشنيعة والإبادة الجماعية للفلسطينيين".



جون كوزاك

كما اشار كوزاك إلى طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا من الجزء السابع لـ سلسلة أفلام Scream، بسبب دعمها للقضية الفلسطينية مؤكد:" "ما يحدث جنون، طرد الممثل بسبب ذكر الحقائق، يجب أن يتم وقف إطلاق النار، ولن نقبل الكذبة القائلة بأن أمن وسلامة أي بلد، يجب أن يعتمد على إبادة شعب آخر".