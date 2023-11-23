شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم إعادة كتابة سينايو فيلم Scream 7 بعد طرد الممثلة ميليسا باريرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طردت الشركة المنتجة للجزء السابع من فيلم الرعب Scream ، واحدة من بطلات العمل وهى الممثلة ميليسا باريرا، بعد تضامنها مع فلسطين، بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.



ميليسا باريرا



ميليسا باريرا



ميليسا باريرا



ميليسا باريرا

ومن بعدها تضامنت الممثلة الشابة جينا أورتيجا هي الأخرى مع باريرا، وطلبت من الشركة المختصة بأعمالها، أن تلغى تواجدها في الجزء السابع من العمل، وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج الجزء الجديد من سلسلة الرعب قبل نهاية العام الجارى 2023، أو بالتزامن مع بداية العام المقبل 2024.

وبالتالي ومع خروج الثنائى باريرا وأورتيجا هل يضطر مؤلفا العمل أن يقومو بإضافة بعض التعديلات على سيناريو الجزء السابع من فيلم الرعب Scream، أو سيتم استبدال الثنائى بممثليين جدد سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وكان قد طرح الجزء السادس من فيلم الرعب Scream ، في مارس الماضى، وقام ببطولته كل من كورتني كوكس، ميليسا باريرا، جينا أورتيجا، ياسمين سافوي براون، ميسون جودينج، سكيت أولريش، روجر جاكسون، ديرموت مولروني.

وكان فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكى من إخراج مات بيتينيلى أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس فى سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذى صدر عام 2011، والأول فى السلسلة الذى لم يخرجه ويس كرافن، الذى توفى فى عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.

والفيلم تتشابه فيه الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة، العمل من إنتاج Paramount Pictures.