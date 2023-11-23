جينيفر لوبيز تختار مظهرًا أنيقًا مع نظارات القراءة وكنزة رمادية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": شوهدت المغنية والممثلة الأميركية جينيفر لوبيز وهي تتجول في بيفرلي هيلز بينما كانت تحمل مشروبًا دافئًا في يدها يوم الاثنين.

ارتدت قميصاً أبيضاً تم فك أزراره جزئيًا حول الياقة مع كنزة رمادية داكنة لتبقى دافئًة في الطقس البارد.

كانت ترتدي أيضًا بنطالًا رماديًا فضفاضًا مع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وحقيبة يد سوداء بنقش جلد التمساح.

تم رفع خصلات شعرها الطويلة مرة أخرى بشكل ذيل حصان أنيق.

اختارت بطلة فيلم "Hustlers" الحد الأدنى من الإكسسوارات فارتدت زوجًا من الأقراط الذهبية لإضفاء لمسة براقة.

أضافت الفنانة أيضًا زوجًا من النظارات الأنيقة ذات الإطار الأسود لإضفاء لمسة نهائية على ملابسها.

شوهدت جينيفر وهي تخرج من سلسلة مقاهي شهيرة وتسير على طول رصيف مزدحم مع صديقتها التي كانت ترافقها أيضًا.

في وقت سابق من هذا الشهر، تحدثت جينيفر لمجلة فوغ عن تزايد ثقتها بنفسها على مر السنين وكشفت كيف ساعدها أفليك في الحصول على عقلية إيجابية عندما يتعلق الأمر بالجمال.