ريهانا في الفورمولا 1 بزي السباق

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365": ظهرت المغنية الأميركية ريهانا في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 بلاس فيغاس نهاية هذا الأسبوع.

وبدت عصرية جداً عندما كانت ترتدي معطفًا طويلًا من الجلد البني وحذاء بكعب عالٍ في حدث A$AP Rocky المنبثق عن مجموعته الجديدة Puma x F1.

في اليوم التالي، نجحت ريهانا في إضفاء طابع السباق على مظهرها الجلدي الثاني الذي شمل سترة سوداء كبيرة الحجم لراكبي الدراجات النارية من Balenciaga مقترنة بأحذية بانتابوتس المميزة للعلامة التجارية. وارتدت "هودي" أسود بسحاب أسفل معطفها، وكشفت عن لمحة صغيرة من حمالة صدرها السوداء المطابقة، واكملت مظهرها بنظارات شمسية سوداء ومجوهرات ماسية (بما في ذلك سوار كاحل على طراز Y2K وقلادة ضيقة).

أما بالنسبة للتبرج، فقد أضافت ريهانا أحمر شفاه قرمزي جريء وصففت شعرها المصبوغ حديثاً باللون الأشقر العسلي على شكل أمواج فضفاضة مع فرق جانبي منسدل.