الموت يغيب رائد أدب الأطفال .. الكاتب يعقوب الشاروني

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم الكاتب المصري يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال، عن عمر يناهز 92 عامًا.



وكان الكاتب المصري شريف الجيار قد أعلن وفاة الشاروني، وكتب في منشور له": "نسأل الله أن يتغمد روح الأستاذ يعقوب الشاروني برحمته الواسعة، فقد غادرنا رائد أدب الأطفال وسيظل ذكراه حاضرة بيننا".

وعلقت هالة الشاروني ابن الكاتب الراحل في منشور لها: "انتقل والدي الحبيب، الأستاذ يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال، إلى العالم السماوي الراحة، وسيتم إقامة صلاة الجنازة يوم السبت الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني في تمام الساعة 12 ظهرًا بكنيسة الشــ هيد العظيم مارجرجس، بمطرانية الجيزة في شارع مراد، وسيتم استقبال التعازي يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر /تشرين الثاني".