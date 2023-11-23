الموت يغيب رائد أدب الأطفال .. الكاتب يعقوب الشاروني

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم الكاتب المصري يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال، عن عمر يناهز 92 عامًا.
وكان الكاتب المصري شريف الجيار قد أعلن وفاة الشاروني، وكتب في منشور له": "نسأل الله أن يتغمد روح الأستاذ يعقوب الشاروني برحمته الواسعة، فقد غادرنا رائد أدب الأطفال وسيظل ذكراه حاضرة بيننا".
وعلقت هالة الشاروني ابن الكاتب الراحل في منشور لها: "انتقل والدي الحبيب، الأستاذ يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال، إلى العالم السماوي الراحة، وسيتم إقامة صلاة الجنازة يوم السبت الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني في تمام الساعة 12 ظهرًا بكنيسة الشــ هيد العظيم مارجرجس، بمطرانية الجيزة في شارع مراد، وسيتم استقبال التعازي يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر /تشرين الثاني".
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