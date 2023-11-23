أول تعليق من شريف رمزي بعد وفاة شقيقه

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري شريف رمزي في أول منشور له بعد وفاة شقيقه، صلاح رسالة مؤثرة له، وكتب شريف رمزي :" مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله، صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة ، من يوم ما اتولد ".



وأضاف : " حياتي ما عمرها ما هتبقى زي ما هي من غيره، بس مفيش حد غالي على ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه .. بطلب من كل الناس تدعيله".

وحددت أسرة الراحل صلاح رمزي شقيق الممثل شريف رمزي يوم السبت القادم ليكون موعدا لإقامة العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان صلاح شقيق شريف رمزي قد توفي أمس بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة عصر .