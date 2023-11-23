ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري هشام ماجد عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع زميلته الممثلة هنا الزاهد.

ونشر هشام صورة من حفل إنتهاء تصوير الفيلم وعلق كاتباً "فركش الفيلم الحمدلله وتممهالنا بالخير يا رب"

وعلقت هنا الزاهد على الصورة وقالت : "استمتعت بالعمل معكم كالعادة"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوج وزوجة يعيشان حياة تعيسة ولكن يقع حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأسا على عقب.

يذكر ان هشام ماجد شارك في بطولة مسلسل "اللعبة" مع شيكو، ومي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري وغيرهم نخبة من الالممثلين المصريين، والمسلسل من تأليف أحمد سعد والي ومن إخراج معتز التوني.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - هشام ماجد وهنا الزاهد ينتهيان من تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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