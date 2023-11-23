ميرنا وليد - بيروت - شراكت الممثلة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تقضي وقتاً ممتعاً في مدينة الملاهي أثناء تواجدها في بريطانيا، حيث كانت تلعب ياسمين بالألعاب الموجودة لتكسب دمية، وظهرت على وجهها ملامح السعادة والفرح.
وإرتدت ياسمين صبري تنورة قصيرة وواسعة باللون الزهري، ونسقت معها قميصاً باللون الرمادي وفوقه كنزة من الصوف باللون نفسه، وفوقها معطف طويل باللون البيج، وانتعلت حذاء شتوياً باللون البيج أيضاً.
وتركت ياسمين شعرها منسدلاً، وزينته بـ Band عريض، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بها.
وأطلت ياسمين من مدينة الملاهي، وهي تمسك بيدها دبدوباً كبيراً، وأكدت أنها ربحته.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ياسمين صبري تستمتع بوقتها في مدينة الملاهي في بريطانيا بأجواء من الفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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