حسن الرداد يعلن عن مشاريعه الفنية القادمة "فيلم صيفي ومسلسل رمضانى"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم حسن الرداد عن أحدث أعماله الفنية المقبلة، كما أكد على مشاركته بمسلسل في السباق الرمضاني القادم 2024، مشيراً: عندي فيلم جديد برضوا بحضره علشان ينزل في الصيف.

كشف حسن الرداد خلال ظهوره مع "عرب وود"، قائلاً: "عندي دلوقتي فيلم بلومندو بيتعرض في السينمات لسة نازل من أيام قليلة، وعندي فيلم جديد برضوا بحضره علشان ينزل في الصيف وعندي مسلسل في رمضان".

مسرحية "تلفزيون"

من ناحية أخري، يذكر أن حسن الرداد يشارك في بطولة مسرحية "تلفزيون" إلى جانب الفنانة إيمي سمير غانم، باللإضافة لنخبة من النجوم من بينهم درية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد.

أسعار تذاكر مسرحية "تلفزيون"

اطلقت الشركة المنظمة أسعار تذاكر المسرحية تنوعت فئات التذاكر بين 14 فئة، وتبدأ من 75 ريال سعودي أي ما يعادل 617 جنيه مصري إلى 3,155 ريال أي ما يعادل 25,997 جنيه مصري.

أحداث مسرحية "تلفزيون"

تدور أحداث المسرحية حول الزوجين "حفظي" و"كروانة" وذلك بعد أن يصل عم حزومبل لهما حاملا هدايا تأخرت ثلاثون عاما ولكنها غير مناسبة لهم الآن مما يجعل فضولهما يدفعهما لتفتيش حقيبة هدايا عم حزومبل ليجدوا تلفزيونا سحريا يجدون نفسهم بداخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها ويتحكم فيهما طفل بالريموت كنترول... ماهو مصيرهم وعند اي قناة سوف تقف حياتهم وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد.

وكان حسن الرداد قد أعلن، عن التبرع بإيرادات الأسبوع الأول من فيلمه الجديد "بلوموندو" لصالح أهالي غزة.

وقال حسن الرداد عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيلم بلوموندو يعرض الآن في مصر والسعودية وكل الدول العربية وللأسف احنا بنمر بفترة صعبة جداً ومؤلمة نفسياً، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال".

تابع حسن الرداد: "فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقا".

أضاف حسن الرداد: "وأنا طبعاً مُتفهم ده تماماً وبحترم الإلتزام بالتعاقد ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم في مصر نظرآ للظروف الراهنة حيث تم الاتفاق بينى وبين شركة الإنتاج على ذلك، وتم الإتفاق بينى وبين شركة الإنتاج أيضا بالتبرع بإيراد أول أسبوع في مصر لصالح أهالينا في غزة".

حسن الرداد