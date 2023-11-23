أهل مصر.. شباب ملتقى المحافظات الحدودية في ضيافة محافظة الوادى الجديد

ياسر رشاد - القاهرة -

استقبلت محافظة الوادي الجديد برئاسة اللواء محمد الزملوط، ظهر اليوم الخميس، ١٣٠ شابا وفتاة من المحافظات الحدودية المشاركين بالملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للدمج الثقافي لشباب 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات).

جاء ذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى محافظة الوادى الجديد.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم تلاوة قرآنية للطالب عبد الرحمن سعد حسين، ثم عرض فيلم بعنوان "هنا مصر" عن إنجازات ومشاريع مختلفة في كافة القطاعات بالمحافظة.



شهدت الفعاليات حضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، إبتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، العقيد محمد السيد المستشار العسكرى، حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، العميد محمد بهيج رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد

دكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، د. أمانى الجندى مدير عام الشئون الأدبية بوزارة الثقافة، د. إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة والأوقاف والكنيسة.



ورحبت مقدمة الحفل بالحضور قائلة:

هنا أرض الجمال والخير .. هنا المصري اللي عاش بالحلم والإصرار

على أرض خير بتحكي الإنجازات سطور من نور

ولما نحكي صعب يحصرها كلام

بحب مصر بدينا الكلام ...

لكل شعبها وأهلها الكرام الطيبين

اللي استحقوا بعد سنين من الصبر والانتظار

ثم نقدم ترحيبنا لأبنائنا الأعزاء من المحافظات الحدودية - شركاؤنا في الظروف والحدود - شباب البرنامج الرئاسي (أهل مصر الذين وفدوا إلينا من مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان... أهلا وسهلا بكم ونرجو أن تكون فرصة طيبة لتشاهدوا بأعينكم حجم الإنجاز وتشاركونا الاطلاع على كبرى المشروعات التنموية المنفذة على أرضنا..

السادة أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ ، قيادتنا الأمنية الكريمة والقيادات التنفيذية بالمحافظة أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الكريم.



يذكر أن الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الثقافي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من 20 وحتى 30 نوفمبر 2023 .

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف للمشروع.











