بعدما فوجئ بشرائها بالدين.. شاهد غازي الذيابي يتكفل بسداد ثمن سيارة عمه اللكزس

تم توثيق مقطع فيديو يعرض إعلانًا لـ غازي الذيابي، حيث قام بتسديد ثمن سيارة لعمه التي اشتراها من أحد المعارض عن طريق القرض.

في الفيديو، ظهر عم غازي الذيابي ومجموعة من الأشخاص، وتسلم أحد الحضور مفتاح السيارة من عمه غازي وقال: “قبل أسبوع أو حوالي 10 أيام، اشترى عم غازي سيارة لكزس من أحد المعارض بواسطة قرض، وأنا شاهد على ذلك”.

رد غازي الذيابي قائلاً: “عمي، لا تقلق، تم سداد المبلغ بالفعل لدى المعرض”.