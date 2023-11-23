تم توثيق مقطع فيديو يعرض إعلانًا لـ غازي الذيابي، حيث قام بتسديد ثمن سيارة لعمه التي اشتراها من أحد المعارض عن طريق القرض.
في الفيديو، ظهر عم غازي الذيابي ومجموعة من الأشخاص، وتسلم أحد الحضور مفتاح السيارة من عمه غازي وقال: “قبل أسبوع أو حوالي 10 أيام، اشترى عم غازي سيارة لكزس من أحد المعارض بواسطة قرض، وأنا شاهد على ذلك”.
رد غازي الذيابي قائلاً: “عمي، لا تقلق، تم سداد المبلغ بالفعل لدى المعرض”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما فوجئ بشرائها بالدين.. شاهد غازي الذيابي يتكفل بسداد ثمن سيارة عمه اللكزس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.