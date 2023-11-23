شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر ومحمد رمضان انتصرا للعدالة فى الدراما وسجنا شقيقيهما..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "صوت وصورة" مفاجأة كبيرة بعد الكشف عن قاتل عصام الصياد (مراد مكرم) وذلك بعد رحلة البحث والتخمينات من قبل الجمهور حول هوية القاتل، اذ أظهرت الحلقة أن القاتل هو وليد (أحمد ماجد) شقيق المحامى لطفى عبود (صدقى صخر) الذى اكتشف وجود علاقة عمل بين شقيقه والقتيل ووصل أن هناك دافع لدى شقيقه للقتل، وعندما واجهه اعترف بذلك.

اعترف وليد بقتله الدكتور عصام الصياد وشرح له طبيعة علاقة العمل بينهما وأن القتيل أخر عليه أموال شحنة مستحضرات تجميل ورفض في النهايه إعطائه حقوقه كاملة ونشبت مشادة بينهما حتى طعنه وليد، ولكن في نفس الوقت رفض الاعتراف بذلك أمام النيابة ولكن لطفى كان قد أبلغ الشرطة التي تواجدت وسمعت كل الاعترافات وتم القبص على وليد، لينتصر لطفى للعدالة ويسلم شقيقه للشرطة، لتنتصر الدراما للعدالة.



صدقى صخر

مشهد تسليم لطفى عبود شقيقه وليد إلى الشرطة ليس الأول في الدراما وحدث أكثر من مرة سابقة ولعل أبرزها، تسليم محمد رمضان لشقيقه محمد حاتم في مسلسل "نسر الصعيد الذى تم عرضه قبل 5 سنوات، حيث شهدت أحداث المسلسل اكتشاف زين (محمد رمضان) أن شقيقة هو قاتل الخادمة التي كانت تعمل في منزل هتلر (سيد رجب) وقام بتسليمه إلى الشرطة وانتصر للعدالة وللمبادىء والقانون باعتباره ضابط شرطة.

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، درة، وفاء عامر، عائشة بن أحمد، سيد رجب، دينا، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، هاجر عفيقى، محمد عز، هاجر أحمد، مؤمن نور، باسل الزارو، عماد زيادة، بتول الحداد، أسماء جلال، مها أبو عوف، يوسف عثمان، كريم عبد الجواد، صبرى عبد المنعم، محمد أبو الوفا، هدى مجد، أمينة المغربى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى.