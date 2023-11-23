شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزي بعد رحيل شقيقه: حياتى عمرها ما هتبقى زى ماهى من غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الفنان شريف رمزى، شقيقه صلاح رمزى الذى رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، وعبر عن حزنه خلا لمنشور على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلاً: "مع السلامة يا أطهر و أجمل خلق الله".



صلاح رمزي شقيق شريف رمزى

وأضاف شريف رمزي: "صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة من يوم ما إتولد، حياتي عمرها ما حتبقي زي ما هي من غيره بس مفيش حد غالي علي ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه بطلب من كل الناس الدعاء له".

وشيعت جنازة صلاح رمزى أمس الأربعاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمشاركة أخوته شريف رمزى وزوجته شريهام أيمن، وشهد وحسن، وبحضور عدد من الفنانين منهم ريهام عبد الغفور، أشرف زكى، المخرج كريم السبكى، والمنتج محمد أحمد السبكي، والمخرج محمد شاكر خضير، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان هشام ماج، ومن المقرر تلقى العزاء يوم السبت المقبل.