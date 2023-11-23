شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش مع أحمد الفيشاوى كلاكيت تانى مرة فى فيلم "بنقدر ظروفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة نسرين طافش على فيلم كوميدى جديد بعنوان "بنقدر ظروفك" يجمعها بالفنان أحمد الفيشاوى للمرة الثانية على التوالي في السينما بعد انتهائهما الأسبوع الماضى من تصوير فيلم "السيستم"، ويشارك في بطولة فيلم "بنقدر ظروفك" محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

وتعيش نسرين طافش حالة من النشاط السينمائى، حث انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، والمقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وتجسد نسرين خلال أحداثه شخصية "عائشة"، وهى بنت قوية وواثقة من نفسها وتعرف ماذا تريد، لكنها تعانى من عقدة من الرجال بسبب بعض المواقف التى تعرضت لها معهم في حياتها.



نسرين طافش واحمد الفيشاوى من فيلم السيستم

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في اطار رومانسى لايت.

كما تستعد لبدء تصوير فيلم "جوازة توكسيك" خلال الأيام المقبلة، والفيلم بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى انتظارها عرض يلم "فى القلب" الذى انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.