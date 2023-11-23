بالصور- بلقيس تجمع بين الجمال والأناقة وتستعرض أنوثتها بفستان رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الإماراتية بلقيس بأخر ظخور لها وسحرت الجمهور بلوك رائع، حيث إرتدت فستان طويل ضيق باللون البيستاش من دون أكمام ذات تصميم رائع، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، تحدث رجل الأعمال وزوج الفنانة الإماراتية بلقيس السابق، رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف عن قرار طلاقهما وتبعياته، وعن علاقته بإبنه.

وقال سلطان: "لم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ لأن كل شيء مقدّر من الله. بالطبع لا أحد يسعد بالطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم، وكل علاقة لا بد أن تنتهي، والحب موجود دائماً طالما هو في الحياة. ليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي كثيراً، والناس تتابعنا على السوشال ميديا وتظن أنها حياتنا ولكنها في الحقيقة نصف ساعة من أصل 24 ساعة".

أما عن إبنه فقال: "توأم روحي ونسخة مني في كل شيء، حتى في زعله، لن أتدخل في حياة طفلي البالغ من العمر 5 سنوات، أنا لن اتحكم في خياراته وحياته بل دوري أن أكون مراقب له من خارج الصندوق".

