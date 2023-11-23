ديانا كرزون تنعى الفنان الأردني رامي الخالد إثر وفاته المفاجئة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مواطنها وزميلها الفنان الأردني خالد الرامي الذي وافته المنيّة مساء اليوم إثر نوبة قلبية.



وكتبت ديانا في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي راثية الفقيد مرفقة صورة له :"الأخ والصديق صاحب القلب الطيب الفنان الأردني رامي الخالد في ذمة الله، صدمه كبيرة ،لاحول ولاقوة الا بالله، رحمة الله عليك ،عزائي الى عائلته الكريمة والوسط الفني الأردني".

إشارة إلى أن بداية مشوار الخالد كانت مع فرقة الرمثا للفلكور الشعبي الاردني وكان عمره 12 عاما في اغاني مسعد يا تنور، وبعدها سافر الى مصر للمشاركة بمهرجان الاسماعلية وبمسابقة مهرجان الاغنية الاردنية 2001 في اغنية الطيب طيبك كلمات الشاعر الراحل حبيب الزيودي، الحان اميل حداد، وموزع جورج حداد، وقد أخذت المركز الاول للابداع الموسيقي، كما أن رامي الخالد عضو نقابة الفنانين الأردنيين‏ وقدم العديد من الالوان التراثية، وحظي بشعبية كبيرة، كما شارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بأكثر من نسخة، وسبق ان شارك في مهرجانات محلية وعربية ودوليه، مثل صيف عمان،ومعظم المناسبات الوطنية، كما شارك في مهرجان "هانوفر"، في المانيا، وفي الامارات، وقطر، ولبنان.