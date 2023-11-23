كاظم الساهر يطلق الصرخة أخيراً لوقف الحرب بـ Holf Your Fire-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر أغنيته الموعودة والتي شوّق لها متابعيه منذ فترة والتي حملت عنوان Hold Your Fire، بخطوة إنسانية منه، بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غـ زة، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.



وكان أعلن الساهر عن طرح الأغنية وكتب في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي :"بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، يقدم كاظم الساهر أغنية HoldYourFire من تلحينه. تهدف هذه المبادرة إلى استخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية. الأغنية باللغة الإنجليزية تسعى للوصول إلى جمهور عالمي وتسليط الضوء على العمل الإنساني، وسيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية. موعد إطلاق الأغنية هو يوم الخميس، 23 نوفمبر".