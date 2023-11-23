ميرنا وليد - بيروت - اصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة مذكرة، بالحبس سنة غيابي على الفنان المصري محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

وكان الفنان محمد رمضان قد قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك عبر فيديو نشره، وأضاف رمضان: "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم .. مستورة".

وكتب محمد رمضان تعليقا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

كانت هذه تفاصيل خبر قرار من المحكمة بسجن محمد رمضان لمدة سنة لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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